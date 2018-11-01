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Samsun'daki maçta tribünde çıkan kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 08:35 | Son Güncelleme

Samsunspor-Kastamonuspor 1966 maçında tribünde çıkan olaylara ilişkin "doğu yakası" operasyonunda gözaltına alınan 6'sı çocuk 20 kişi adliyeye sevk edildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Samsunspor-Kastamonuspor 1966 maçında stadyumun doğu tribününde çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6'sı çocuk 20 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Spor Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 21 Ekim'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor-Kastamonuspor 1966 maçında doğu tribününde çıkan kavgaya ilişkin düzenlediği "doğu yakası" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, dün merkez ve ilçelerde belirlenen adreslere 20 ekipten oluşan 50 personelle düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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