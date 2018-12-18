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Samsun'daki PKK operasyonunda 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 17:41 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, Suriye uyruklu 1'i kadın 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'daki PKK operasyonunda 2 tutuklama

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, Suriye uyruklu 1'i kadın 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesine bağlı Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, Suriyeli Hasan S. (22) ve Rankın S. (22), gözaltına alınırken, polis ekipleri, evde arama gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içinde, geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiği belirlenen 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Samsun'daki PKK operasyonunda 2 tutuklama

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