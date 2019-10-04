Samsun'daki pompalı tüfekli saldırı

Samsun'un İlkadım ilçesinde sokakta pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 4 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi ile Talimhane Caddesi'nin kesiştiği mevkide, pompalı tüfekle ateş edilerek, Ertuğrul K'nin bacağından vurulduğu, bu sırada yoldan geçen Samet K. (31), Altuğ Ünal S. (18) ve Alper Y'nin de saçma isabet etmesi sonucu yaralandığı olaya ilişkin yürütülen çalışmada, polis ekipleri, şüphelileri tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, pompalı tüfekle ateş eden Muhammet Ali Ç. (18) ile daha sonra silahı alıp havaya ateş açan Burak K. (21) ve yanlarında bulunan Mert Ö'yü (17) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Ertuğrul K, dün daha önceden husumeti bulunan Muhammet Ali Ç'nin pompalı tüfekli saldırısına uğramış, açılan ateş sonucu Ertuğrul K. bacağından yaralanırken, bu sırada yoldan geçen Samet K, Altuğ Ünal S. ve Alper Y'ye de saçma isabet etmişti.

