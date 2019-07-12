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Samsun'daki "rüşvet" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 09:22 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı

Samsun'daki "rüşvet" operasyonu

Samsun'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Samsun merkez ile Çarşamba, Terme, Ladik ve Havza ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında zabıt katibinin de bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çarşamba Adliyesine sevk edilen zanlılardan U.Ö, S.A, T.M. ve G.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

C.Ö, H.A, F.Y. ile S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çarşamba Adliyesinde görevli bir zabıt katibinin tutukluyu cezaevinden çıkarma vaadiyle yakınlarından rüşvet aldığı iddiasıyla Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen çok sayıda ihbar mektubu üzerine çalışma başlatılmış, üç gün önce düzenlenen operasyonda "rüşvet, görevi kötüye kullanmak, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini gizleme, yok etme, değiştirme ve adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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Asayiş Şubesi Rüşvet Operasyonu Samsun Zabıt Katibi

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