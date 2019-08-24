Samsun'daki sağanak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Elbette bu manzaraları yaşamak istemiyoruz ama böyle bir felaketin telafisini de mümkün olduğu kadar hızlı şekilde yapmak, yaraları en hızlı şekilde sarma noktasında iradeye sahibiz." dedi.

Karaaslan, sağanak ve selin etkili olduğu Terme ve Salıpazarı ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Zarar gören köprü, tarım alanları ve dere ıslah çalışmalarını inceleyen Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hiç kimsenin istemediği bir görüntü ile karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Karaaslan, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde aşırı yağışlar nedeniyle sel felaketi ve heyelan yaşandığını söyledi.

Metrekareye 200 kilogram kadar yağış düştüğünü bildiren Karaaslan, şöyle devam etti:

"Yağış gece boyunca devam etti. Ama hamdolsun, devletimizin bütün imkanları buradaydı. Bizi üzen en önemli nokta, iki can kaybımızın olmasıdır. Dün ailelerin yanındaydık. Salıpazarı'nda aynı köyden, aynı mahalleden heyelan nedeniyle sele kapılarak hayata veda ettiler. Allah'tan rahmet diliyorum. Diğer taraftan yaraların sarılması için devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. Gerek Valiliğimiz gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyeleri ile milletvekillerimiz, DSİ, AFAD'ın, ilgili bakanlıklarımızın bütün ekipleri ile sahadayız. Elbette bu manzaraları yaşamak istemiyoruz ama böyle bir felaketin telafisini de mümkün olduğu kadar hızlı şekilde yapmak, yaraları en hızlı şekilde sarma noktasında iradeye sahibiz."