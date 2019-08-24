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Samsun'daki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 17:55 | Son Güncelleme

Sağanağın etkili olduğu Terme ilçesinde selin yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışma yapılıyor - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç: - "Tarım arazimiz sular altında kaldı. Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına hızla başlayacağız. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız"

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan selin yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışma yürütülüyor.

Terme Çayı'nın, yüksek kesimlerdeki sağanağın etkisiyle taşma noktasına gelmesi sonucu üzerindeki iki yaya köprüsü yıkıldı.

Sel sularının şehir merkezindeki köprülere kadar yükselmesi nedeniyle belediye ekipleri, önlem alarak hasarın büyümesini önlemeye çalıştı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük tehlike yaşadıklarını belirterek, "İlçe merkezimizde yıkılan iki yaya köprüsünün dışında önemli zayiat yok çok şükür ancak Salıpazarı'nda iki vatandaşımızın hayatını kaybettiklerini üzüntüyle öğrendik. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyorum." diye konuştu.

Terme Belediyesinin ilk andan itibaren tüm hazırlıklarını tamamladığını dile getiren Kılıç, "Riskli bölgelerde gerekli önlemleri ivedilikle aldık. 500'e yakın fındık işçimizi bölgelerinden alarak belediyemiz tarafından tahsis edilen güvenli bölgelere yerleştirdik. Her türlü ihtiyaçlarını belediye olarak karşılıyoruz. Tarım arazimiz sular altında kaldı. Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına hızla başlayacağız. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Seferberlik sel felaketi Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç

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