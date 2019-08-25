Samsun'daki sağanak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanları botlarla kurtardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, itfaiye ekiplerinin Salıpazarı ve Terme ilçelerindeki selde mahsur kalan 47 kişiyi kurtardığını, su kesintilerine karşı Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ) bölgede belirli noktalarda içme suyu temin ettiğini belirtti.

Salıpazarı ve Terme ilçelerinde yaşanan sel baskınlarının ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Demir, şöyle devam etti:

"İtfaiye Daire Başkanlığı sel bölgelerine 8 motopomp ve ekipman gönderdi. Toplamda 22 itfaiye personeli ve 20 cankurtaran, 16 motopomp, 2 bot, 1 kurtarma aracı ve 3 itfaiye aracı ile Terme ve Salıpazarı ilçelerimizde kurtarma çalışmaları yaptı. Pek çok adrese su ve erzak ulaştırıldı. Terme ve Salıpazarı belediyelerine motopomp desteği verilerek su tahliye işlemleri gerçekleştirildi."

Her 2 ilçede çalışmaların halen sürdüğünü aktaran Demir, "Ayrıca Terme ilçemizde yaşanan su kesintilerinde halkımızın mağduriyet yaşamaması için şehrin belirli noktalarında SASKİ mobil ekipleri tarafından içme suyu temini sağlanıyor. Koordinasyon eksikliği yaşanmaması için SASKİ'nin 8 tankerinin sevk ve idaresi, Terme Belediyesine verilmiş durumda." ifadesini kullandı.