HABER

Samsun'daki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 17:30 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanları botlarla kurtarma anlarının görüntüsünü paylaştı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanları botlarla kurtardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, itfaiye ekiplerinin Salıpazarı ve Terme ilçelerindeki selde mahsur kalan 47 kişiyi kurtardığını, su kesintilerine karşı Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ) bölgede belirli noktalarda içme suyu temin ettiğini belirtti.

Salıpazarı ve Terme ilçelerinde yaşanan sel baskınlarının ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Demir, şöyle devam etti:

"İtfaiye Daire Başkanlığı sel bölgelerine 8 motopomp ve ekipman gönderdi. Toplamda 22 itfaiye personeli ve 20 cankurtaran, 16 motopomp, 2 bot, 1 kurtarma aracı ve 3 itfaiye aracı ile Terme ve Salıpazarı ilçelerimizde kurtarma çalışmaları yaptı. Pek çok adrese su ve erzak ulaştırıldı. Terme ve Salıpazarı belediyelerine motopomp desteği verilerek su tahliye işlemleri gerçekleştirildi."

Her 2 ilçede çalışmaların halen sürdüğünü aktaran Demir, "Ayrıca Terme ilçemizde yaşanan su kesintilerinde halkımızın mağduriyet yaşamaması için şehrin belirli noktalarında SASKİ mobil ekipleri tarafından içme suyu temini sağlanıyor. Koordinasyon eksikliği yaşanmaması için SASKİ'nin 8 tankerinin sevk ve idaresi, Terme Belediyesine verilmiş durumda." ifadesini kullandı.

Başta altyapı olmak üzere tüm aksaklıkları en kısa sürede gidereceklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Metrekareye 140 kilogram yağışın düştüğü bir sel felaketi yaşadık. Salıpazarı'nda 2 vatandaşımızın tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmelerinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Terme ve Salıpazarı ilçelerimizde hayatın normale dönmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Başta altyapı olmak üzere tüm aksaklıkları en kısa sürede gidereceğiz. Termeli ve Salıpazarlı hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Bu arada Büyükşehir Belediyesi, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanların botlarla kurtarılma anlarının görüntüsünü paylaştı.

PARTNERSkandal sözler: Hostesin kalçası...Skandal sözler: Hostesin kalçası...
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Türkyılmaz: "THK kamuoyunu yanlış bilgilerle yönlendirmeye çalışmaktadır"Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Türkyılmaz: "THK kamuoyunu yanlış bilgilerle yönlendirmeye çalışmaktadır"
Boynuna öküz çanı takılan damat, el arabasıyla gezdirildiBoynuna öküz çanı takılan damat, el arabasıyla gezdirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağanak Samsun sel

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her yerde aranıyordu! Böyle bulundu

Her yerde aranıyordu! Böyle bulundu

Bir il bunu konuşuyor! 'Lavanta kokusu' tartışması

Bir il bunu konuşuyor! 'Lavanta kokusu' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'Çocuk Koruma Evleri' açıklaması

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

İstanbullular dikkat! Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün kapalı

İstanbullular dikkat! O yol 30 gün kapalı

Son dakika: Metrobüste yangın paniği!

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.