Samsun'daki sağanak

"Terme, Salıpazarı, Ayvacık ve Çarşamba ilçelerindeki dere yataklarında diğer bütün illerde olduğu gibi makineli çalışma programı dahilinde temizlik çalışması yapılmaktadır. Dere yataklarında mevcut duvar veya tahkimatlarda taban oyulması nedeniyle oluşacak zararları önlemek için brit yapılmaktadır. Gerçekleştirilen işlerde gerekli etüt, jeoteknik ve arazi çalışmaları yapıldıktan sonra projeler hazırlanmaktadır.

Suyun varlığının yaşamın varlığı anlamına geldiği ancak kontrol edilemediğinde can ve mal kayıplarına sebep olan müthiş bir güce dönüştüğüne işaret edilen açıklamada, "Kurumumuz, vatandaşlarımızın sudan gelecek tehlikelere karşı korunması ve taşkınlardan kaynaklanan can mal kayıplarının asgariye indirilmesi gayesiyle büyük gayretle çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

DSİ. 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde metrekareye 201 kilogram yağış düştüğü vurgulandı.

Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde geçen hafta sağanak sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından DSİ ekiplerince bölgedeki çalışmalar sürdürülüyor.

Terme ilçesinde Fındıklı, Evci, Leylekli, Körkıyan, Sakarlı derelerinin ıslahı, Sakarlı deresi taşkın duvarları ve tersip bendi ve ıslah sekisi, Evci Deresi taşkın kontrol duvarları, Terme Çayı ile Miliç Irmağı ve kolları havzası ıslahı, Köybucağı köyü arazisi ile ilçe merkezi içmesuyu keson kuyularının Terme Çayı taşkınlarından korunması çalışmaları tamamlanmıştır. Salıpazarı ilçe merkezinin Terme Çayı ve Yeşildere taşkınlarından korunması inşaatı işleri tamamlanarak hizmete alınmıştır. Ayrıca 2013 yılında Terme Çayı'nın Karadeniz'den itibaren Terme ilçe merkezi içinde yer alan 6,5 kilometre boydaki bölümünde taşkın tehlike alanları haritaları hazırlanmıştır."

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, bölgede 16 iş makinesi ile sürdürülen çalışmalarda mühendis, tekniker, teknisyen, operatör ve şoför olarak 38 personelin görev yaptığını belirtti.

