Samsun'daki sağanak

Samsun'un Salıpazarı ve Terme ilçelerinde sağanak nedeniyle yapıları hasar gören vatandaşların, afetzede kabul edildiği bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde 23 Ağustos'ta sel meydana geldiği hatırlatıldı.

Hasar tespit çalışmalarının hızla devam ettiği belirtilen açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 'Genel Hayata Etkili' sayılmış, afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşlar afetzede kabul edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Sağanak nedeniyle akıntıya kapılan bir kişi ile heyelan altında kalan bir kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kamu binası, ev, iş yeri ve tarım arazilerinde hasar oluşmuştu.

