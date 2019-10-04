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Samsun'daki silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:12 | Son Güncelleme

Canik ilçesinde silahla yaralanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, tedavisinin ardından tutuklandı

Samsun'daki silahla yaralama

Samsun'un Canik ilçesinde silahla yaralanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, tedavisinin ardından tutuklandı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde H.S'nin kullandığı motosiklette bulunan E.K'nin iş yerine silahla ateş etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen Y.E.A. hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Y.E.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün, E.K. ile daha önceden husumetli olduğu C.A. arasında tartışma çıkmış, C.A'nın, ağabeyi Y.E.A'nın motosiklet dükkanına yöneldiği sırada E.K. yanında bulunan tabancayla 8 el ateş etmiş, iş yerinde bulunan Y.E.A. bacağından yaralanmıştı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

Şüpheliler H.S. ve E.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Samsun'da silahla yaralama anı güvenlik kamerasında

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Canik güvenlik kamerası Samsun silahla yaralama

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