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Samsun'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 20:16 | Son Güncelleme

Atakum ilçesinde kıraathanede bir kişinin öldürülmesiyle ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin bir zanlı daha tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi'ndeki kıraathanede Yunus Kart'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Murat A'nın yanında olduğu için gözaltına alınan ve cumhuriyet savcısına ifade verirken fenalaşınca hastaneye kaldırılan Önder E'nin tedavisi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Önder E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Murat A, 2 gün önce kıraathanede oyun oynayan Yunus Kart ile tartışmıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı tabancayla Kart'a 4 el ateş etmişti. Kart ile Murat A'nın arkadaşı Önder E. seken kurşunlardan yaralanmıştı.

Yunus Kart, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Otomobille olay yerinden uzaklaşan Murat A, arkadaşı Önder E'yi özel hastaneye bıraktıktan sonra kaçmıştı.

Gözaltına alınan Murat A. tutuklanmış, Önder E. ise savcıya ifade verirken fenalaşınca polis nezaretinde hastaneye götürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Atakum Samsun Silahlı kavga

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