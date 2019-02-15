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Samsun'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:40 | Son Güncelleme

Atakum ilçesinde aralarında çıkan kavga sonucu bir kişiyi silahlı öldüren kişi, adliyeye sevk edildi - Kavga anı ile yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un Atakum ilçesinde aralarında çıkan kavga sonucu bir kişiyi silahlı öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

İncesu Yalı Mahallesi'nde Uğur Altuntaş'ı (35), gece kulübü çıkışında tabancayla öldüren Hüseyin G'nin (49) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çelik yelek giydirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bu arada, iş yeri önündeki kavga ile yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da dün, Uğur Altuntaş, ağabeyi ile eğlenmek amacıyla gittiği gece kulübünden çıktığı sırada bir kadını darbettiğini gören iş yeri sahibi Hüseyin G. (49) ile tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin G, tabancayla ateş ederek Uğur Altuntaş'ı öldürmüştü.

Zanlı ise gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun Silahlı kavga

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