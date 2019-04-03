Samsun'daki silahlı kavga şüphelisi tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Seyfi Demirsoy Sokak'ta tartıştığı Turgut Ş'yi (25) silahla bacaklarından yaralayan Tanju K'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kentte dün Tanju K. ve Turgut Ş. arasında tartışma çıkmış, Turgut Ş'nin elindeki tespihin de koparak dökülmesi üzerine tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında Turgut Ş'ye silahla ateş ederek bacaklarından yaralayan şüpheli Tanju K, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalanmıştı.

