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Samsun'daki silahlı kavgaya tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 18:21 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde, kıraathanede çıkan kavgada, tabancayla Aydın D.'yi öldürüp, kardeşi Osman D.'yi yaralayan Burhan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.    Olay, dün akşam ilçeye bağlı Karlı Mahallesi'ndeki kıraathanede meydana geldi.

Samsun'daki silahlı kavgaya tutuklama

Ayhan AYDEMİR/ALAÇAM (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Alaçam ilçesinde, kıraathanede çıkan kavgada, tabancayla Aydın D.'yi öldürüp, kardeşi Osman D.'yi yaralayan Burhan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün akşam ilçeye bağlı Karlı Mahallesi'ndeki kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre Burhan B., alacaklı olduğu Zeytinlik Mahallesi eski muhtarı Aydın D. ve kardeşi Osman D. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Burhan B. belinden çıkardığı tabanca ile Aydın D. ve Osman D.'ye ateş etti. Ağır yaralanan Aydın D. kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, kardeşi Osman D. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Burhan B. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edilen Burhan B. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Samsun'daki silahlı kavgaya tutuklama

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