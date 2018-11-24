HABER

Samsun'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 21:37 | Son Güncelleme

Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır'ın oğlu Semih Çakır'ın silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır'ın oğlu Semih Çakır'a silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Atakum ilçesindeki bir restorandan çıktığı sırada iş adamı Semih Çakır'a (33) silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan İ.B, S.S, E.Ö, B.Ç. ve Z.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da 22 Kasım'da gece arkadaşlarıyla Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki restorana giden iş adamı Semih Çakır, restoran çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı.

Ağır yaralanan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Çakır'ın vurulmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.

PARTNERBikiniyi denemeden almışBikiniyi denemeden almış
Galata Kulesi'nde 'kadına şiddet' turuncusuGalata Kulesi'nde 'kadına şiddet' turuncusu
Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsınMeral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır Semih Çakır silahlı saldırı tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy 2 kilo lüfer yedi

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy 2 kilo lüfer yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti

İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti

Seyir halindeki araçta dans eden sürücü gözaltına alındı

Seyir halindeki araçta dans eden sürücü gözaltına alındı

Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür

Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.