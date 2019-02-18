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Samsun’daki şüpheli ölümden adliyeye çıkarılan şahıs serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 15:59 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişinin inşaat halindeki dairede ölü bulunması olayıyla ilgili ’ölüme sebebiyet vermek’ suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıs, savcıya ifade verip serbest bırakıldı.Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde dün meydana geldi.

Samsun’daki şüpheli ölümden adliyeye çıkarılan şahıs serbest

Samsun’da bir kişinin inşaat halindeki dairede ölü bulunması olayıyla ilgili ’ölüme sebebiyet vermek’ suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıs, savcıya ifade verip serbest bırakıldı.
Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. (38), E.Y. (26) ve Ş.I. iki katlı evin inşaat halindeki ikinci katındaki dairede bulundukları sırada E.Y. fenalaştı ve morarmaya başladı. Bu sırada C.A. panik içinde olay yerinden kaçtı. Ş.I. ise 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri E.Y.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ş.I. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. E.Y.’nin ölümü şüpheli bulunurken, şahsın uyuşturucudan hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi. E.Y.’nin kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Polis olay yerinden kaçan C.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. İlyasköy Polis Merkezinde ifadesi alınan C.A., ’ölüme sebebiyet vermek’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren C.A. serbest bırakıldı.

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