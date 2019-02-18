HABER

Samsun’daki şüpheli ölüme gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 13:05 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişi inşaat halindeki dairede ölü bulunması üzerine arkadaşı ’ölüme sebebiyet vermek’ suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’de dün meydana geldi.

Samsun’da bir kişi inşaat halindeki dairede ölü bulunması üzerine arkadaşı ’ölüme sebebiyet vermek’ suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’de dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. (38), E.Y. (26) ve Ş.I. iki katlı evin inşaat halindeki ikinci katındaki dairede bulundukları sırada E.Y. fenalaştı ve morarmaya başladı. Bu sırada C.A. panik içinde olay yerinden kaçtı. Ş.I. ise 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri E.Y.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ş.I. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. E.Y.’nin ölümü şüpheli bulunurken, şahsın uyuşturucudan hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi. E.Y.’nin kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Polis olay yerinden kaçan C.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. İlyasköy Polis Merkezinde ifadesi alınan C.A., ’ölüme sebebiyet vermek’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Şimdi de Gümüşhane! Görüntülenmesi çok zorŞimdi de Gümüşhane! Görüntülenmesi çok zor
Hatay Asayiş Şube Müdürü için emniyette tören düzenlendiHatay Asayiş Şube Müdürü için emniyette tören düzenlendi
'12 köpek zehir verilerek, telef edildi' iddiası'12 köpek zehir verilerek, telef edildi' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.