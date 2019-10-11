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Samsun'daki "tefecilik" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 09:46 | Son Güncelleme

Samsun'daki "tefecilik" operasyonu

Samsun'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan K.F, oğlu K.C.F. ile M.Ç, G.Ç. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan G.Ç. ve E.A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen K.F. ile oğlu K.C.F. ve M.Ç. adliyeye sevk edildi.

Ekipler, iki gün önce "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "iş yeri kurşunlama" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen 3 ikamet ve bir iş yerine düzenlediği operasyonda 7 zanlıyı gözaltına almış, K.F'nin diğer oğlu A.C.F. ile K.C.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyonda, tefecilik yoluyla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerinde çok sayıda senet, 20 bin lira, tabanca, 7 mermi, dijital materyal ile sentetik hap ele geçirilmişti.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi operasyon Samsun Tefecilik

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