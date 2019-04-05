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Samsun'daki "torbacı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 19:07 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.K, Ö.K, M.C.K, T.T, İ.G, M.E.K. ve H.A'nın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, Ö.K, M.C.K, T.T. ve İ.G. savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.E.K. ve H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, 1 ruhsatsız tabancanın yanı sıra bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilmişti.

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Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Şubes Samsun torbacı uyuşturucu

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