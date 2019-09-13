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Samsun'daki "torbacı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Bafra adliyesine sevk edildi.

Samsun merkez ve Bafra ilçesinde belirlenen adreslere 3 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü tutuklanmış, 4'ü de serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun uyuşturucu operasyonu

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