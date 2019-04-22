Samsun'daki uyuşturucu operasyonu

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Nisan'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda İlkadım ve Canik ilçelerinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar adliyeye sevk edildi.
Operasyonda 116,32 gram uyuşturucu, 102 uyuşturucu hap, 670 uyuşturucu etkiye sahip hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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