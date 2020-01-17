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  4. Samsun’daki vahşetin şüphelisi 12 Iraklı adliyede

Samsun’daki vahşetin şüphelisi 12 Iraklı adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

Samsun’da aynı mahallenin farklı sokaklarında iki ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış halde bulunan Irak uyruklu şahsın vahşice öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan aralarında öldürülenin eşinin de bulunduğu Irak uyruklu 5’i kadın 12 kişi adliyeye sevk edildi.Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi.

Samsun’da aynı mahallenin farklı sokaklarında iki ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış halde bulunan Irak uyruklu şahsın vahşice öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan aralarında öldürülenin eşinin de bulunduğu Irak uyruklu 5’i kadın 12 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti. Poşetin içinde 40-45 yaşlarında erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise haber verdi. Kimliği belirsiz erkek şahsın cesedi çöp kamyonundan alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı, belden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu anlaşıldı. Parçalanan cesedin geri kalan parçalarının bulunması için Samsun polisi alarma geçti. Şehirdeki bütün çöp konteynerlerinin içi ve çöp kamyonları ile çöp boşaltılan yerlerde arama yapıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri saat 21.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Çaykara Sokak üzerinde bir çöp konteynerini kontrol ettiklerinde iki ayrı çöp poşeti içinde cesedin kolları ve ve kayıp bacaklarını buldu. Kolları ve bacakları da parçalara ayrılıp çöp poşeti içinde çöpe atılan kimliği belirsiz şahsın ceset parçaları otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturmayı yürüten Samsun Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar, bizzat polisle operasyonlara katılarak olayın kısa sürede çözülmesini sağladı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu önce öldürülen şahsın kimliğini tespit etti. Irak uyruklu olduğu öğrenilen, vahşice öldürülen şahsın olayıyla ilgili aralarında öldürülenin eşinin de bulunduğu akrabaları olduğu ileri sürülen 5’i kadın 12 zanlı gözaltına alındı. 1 kişi ise yaşı 18’den küçük olduğu için Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Polisteki sorguları tamamlanan 12 şahıs, Samsun Adliyesine sevk edildi.

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