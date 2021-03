Samsun’daki vahşi cinayetle ilgili 8 kişinin yargılanmasına başlandı

Samsun’da sokak artasında bir kişiyi tabanca ve tüfekle vurup, daha sonra tabanca ve tüfek kabzası ile kafasına vurarak darp ederek ölümüne sebep olduğu olayla ilgili 6’sı tutuklu 8 kişinin yargılanmasına başlandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak’ta 19 Ağustos 2020’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsame Ünveren (24) adlı genç sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar yaralı gence yerde yatarken kafasına silah kabzası ile defalarca vurup tabanca ve tüfekle yine ateş etti. Bütün bu anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülenirken, saldırganlar daha sonra kaçtı. Silahlı saldırı sırasında Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemil G. de kazara bacağından yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet edip, kafasına da darbe alarak ağır yaralanan Hüsame Ünveren 112 acil servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye, Cemil G. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Hüsame Ünveren yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri öldürme olayını Ahmet C.(27) ve Serkan T.’nin (18) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Samsun polisi olayla ilgili şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı ve 6 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Vahşi cinayetle ilgili tutuklu sanıklar Ahmet C.(27), Gökhan C.(34), Serkan T.(18) Caner Ş.(22), Cengiz A.(18), Engin C.D.(25) ile tutuksuz olan Berna G.(25) ve Emrecan E.’nin (21) yargılanmasına başlandı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya görüntülü olarak katıldılar.

Kendini savunan Caner Ş.," Serkan bir anda müktüle doğru tüfeği patlattı. Serkan ateş edince Ahmet ağabeyde silahı ile o bölgeye doğru ateş etti. Ben araçta tek başıma kalmıştım. Arka koltuktan ön koltuğa sıçrayarak aracı çalıştırıp kaçmak istedim. Engin gelip kolumu tuttu. Ağabey kaçalım dedim. Bu sırada Serkan gelerek tüfeği bize doğrultup ’Nereye lan’ dedi. O korku ile araçtan indim. Rahmetliyi yerde yatarken gördüm. Maktül son darbeyi alınca sağa sola koşarak polis geliyormuş gibi izlenim oluşturdum. Polis geliyor sözleri ile maktülü bırakmalarını söyledim. Ahmet ve Serkan’ı araç bindirdikten sonra maktülün yanına gitmek istedim ancak maktülün yanındakilerin bana zarar vermesinden korttum. Hep birlikte araca binip kaçtık" şeklinde konuştu.

Olayda silah kullanan ve öldürme olayına karıştığı iddia edilen Serkan T.," Araç içinde 6 kişi olay yerine gittik. Araçta 3 tane pompalı tüfek vardı. Araçta bulunanlar Husame’nin yanına gidildiğini ve vurulacağını biliyorlardı. Ahmet C. aracın içinde biriyle konuştu ve ’tamam yerini öğrendik’ dedi. Ben bunu tehdit ve daha önce yaşadığım darp nedeniyle yapmak zorunda kaldım. Ben olay sırasında rahmetliye doğru ateş etmedim, yere doğru ateş ettim. Bu nedenle maktüle yeniden otopsi yapılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Suçlamaları kabul etmeyen Engin C.D., " Araçta Serkan T.’nin paçasından tüfeğin ucunun çıktığını gördüm. Neden tük taşıdığını sorduğumda hasımları olduğunu söyledi. Serkan bana aracı durdurması söyledi. Aracı durdurunca Serkan araçtan dışarı fırladı. Onun peşinden de Ahmet araçtan indi. Ben tam araçtan ineceğim sırada ateş sesi duydum. Serkan’ın kalabalığa doğru ateş ettiğini gördüm. Şoka girdim ve kaçmaya başladım. Benim amacım onları olay yerinden kaçırmak değildi. Benim bu olaya herhangi bir dahilim yok" dedi.

Maktül ile arasında husumet olmadığını ileri süren Gökhan C., " Ailecek görüşmüşlüğümüz vardır. İddianamede ve bir takım beyanlarda bahsedilen Bafra bağlantısı ile kesinlikle meydana gelmedi. Ben aracım çizildiğinde kolluk kuvvetlerine başvuran kişiyim. Kesinlikle maktülün öldürülme olayını azmettirmedim. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Olay yerinden kaçan sanıkların evine gittiği Berna G. ise " Ahmet benim erkek arkadaşımdım. Bahse konu ikamet Ahmet ile benim ortak kullandığım ikamettir. Ahmet eve yanında birkaç kişi ile geldi. Panik haldelerdi. Serkan’ın elinde tüfek vardı. Balkona çıktılar. Polis geliyor diyerek kaçtılar" şeklinde konuştu.

Öldürülen Hüsame Ünveren’in ailesi de sanıklardan şikayetçi olduklarını söylediler.

Tutuklu sanıkları Ahmet C., Emrecan E. ve Cengiz A.’nın avukatları olmadığını için bu celse ifadeleri alınmadı. Söz konusu sanıkların avukat tutmaları için ifadelerinin gelecek celse alınmak üzere kendilerine süre verildi. Tutuksuz sanık Emrecan E.’nin de ifadesinin gelecek celse alınacağı öğrenildi. Duruşma 7 Nisan’a ertelendi.