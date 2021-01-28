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Samsun’daki yangın kontrol altına alındı

28.01.2021 09:16 | Son Güncelleme:
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Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin, sanayi sitesinde çıkan yangında 5 dükkanın zarar gördüğünü söyledi.Yangın, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde saat 03.45’te meydana geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin, sanayi sitesinde çıkan yangında 5 dükkanın zarar gördüğünü söyledi.
Yangın, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde saat 03.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motor yağı deposu ile bitişiğindeki mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle karşı tarafta bulunan hurdacı, reklamcı ve kamyon filtreleri satan iş yerlerine sirayet etti. Yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangında mobilya atölyesi içinde bulunan 2 otomobil ile diğer iş yerlerinin önündeki hurda araçlar yandı. Yangın, sabahın ilk ışıklarına doğru kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı.

“5 işyeri yangından zarar gördü”
Yangından 5 iş yerinin zarar gördüğünü açıklayan İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin, “Dün gece etkili olan aşırı rüzgarla birlikte Samsun itfaiyesi yoğun bir mesaiye başladı. Gün içerisinde 100’lerce çağrıyla birlikte orman yangınlarıyla mücadele ederken, sabaha karşı 03.45’te de 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde dükkan yangını ihbarı aldık. Buraya OSB, Tekkeköy ve ardından da merkezden itfaiye birlikleri sevk ettik. İlkadım, Çarşamba, Bafra ve diğer çevre ilçelerden de SASKİ ile birlikte su tankerleri geldi. Burada ilk tespitimize göre 5 dükkan yangından zarar gördü. Yangın, bitişik nizam dükkanlarda etkili oldu. Henüz tespit etmedik ama yangının patlama ile birlikte dükkanlara sirayet ettiğini düşünüyoruz. Birçok araç da yangında zarar gördü. Şu anda yangını kontrol altına aldık ve soğutma çalışmaları sürüyor. Başlangıç noktasında da oldukça büyük bir yangınla karşılaştık ama ekiplerimizin hızlı müdahalesi ve takviye ekiplerle birlikte yangını söndürdük” dedi.

Zengin, şunları söyledi:
“Oldukça aşırı bir rüzgar vardı. Yangının tam nedenini net bilemiyoruz. Bugün öğle saatlerine kadar sürecek rüzgar, Samsun itfaiyesini büyük bir alarma geçirdi. İlk geldiğimizde hem patlama ve aşırı rüzgarla karşılaştık. Yangında rüzgarın da bir etkisi olabilir mi elektrik tellerinde şurada burada sebepler araştırılacak. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Elde ettiğimiz bilgilere göre yaralı ve can kaybı yok. Tamamen maddi zararlı bir yangın diyebiliriz.”
19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde çıkan yangının izlerini silme çalışması birçok ekibin katılımıyla devam ediyor.

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