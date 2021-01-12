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  4. Samsun’daki yangında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Samsun’daki yangında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

12.01.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bir evde çıkan yangında kocası ile birlikte yanarak yaralanan yaşlı kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde cuma akşamı saat 21.00 sıralarında çıktı.

Samsun’da bir evde çıkan yangında kocası ile birlikte yanarak yaralanan yaşlı kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde cuma akşamı saat 21.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde ikamet eden Hüseyin Kurd (69) hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu için cuma akşam eşi Hediye Kurd (71) ile birlikte Yeşiltepe’deki köy evine geldiler. Sobanın yanındaki yanıcı maddenin tutuşması sonucu çıkan yangında evde bulunan Hüseyin Kurd ile Hediye Kurd alevler içinde kaldı. Hüseyin Kurd kendini alevlerin içinden son anda dışarı atmayı başarırken, Hediye Kurd ise komşuların yardımıyla alevler içinden çıkartıldı. Yanarak ağır yaralanan karı-koca 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hediye Kurd yapılan müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Hediye Kurd bugün saat 13.30’da kılınan cenaze namazının ardından Çorak Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Yaralanan kocanın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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