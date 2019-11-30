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Samsun'dan pencereden düşen bebek ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 11:45 | Son Güncelleme

Bir yaşındaki bebeğin, pencerenin kenarındaki ikiz kardeşi ise yoldan geçen bir tüp dağıtıcısı tarafından kurtarıldı - Olay anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, apartmanın birinci katından düşen bebek ağır yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Emir Sultan Sokak'ta dün, üç katlı apartmanın birinci katındaki dairede oturma odasının pencere kenarındaki kanepenin üzerine çıkan bir yaşındaki Eymen Aygün, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Bu sırada pencere kenarında bulunan ikiz kardeşi Seymen ise yoldan geçen tüp dağıtıcısı tarafından fark edildi.

Binanın yanında bulunan elektrik direğine tırmanan tüp dağıtıcısı, bebeği alarak daireye girdi.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eymen Aygün, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Eymen Aygün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay anı ise çevredeki bir başka apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bebeğin düşmesi ve tüp dağıtıcısının elektrik direğine tırmanması yer alıyor.

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