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Samsun’dan yabancılar 2 bin 568 taşınmaz aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:06 | Son Güncelleme

Samsun’dan bugüne kadar 2 bin 568 yabancı uyruklu şahıs taşınmaz satın aldı.

Samsun’dan yabancılar 2 bin 568 taşınmaz aldı

Samsun’dan bugüne kadar 2 bin 568 yabancı uyruklu şahıs taşınmaz satın aldı. Bin 903 taşınmaz ile Iraklılar ilk sırada.
Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; 2019 yılının Mayıs ayına kadarki sürede Samsun’da 2 bin 568 yabancı uyruklu vatandaş taşınmaz mülkiyet sahibi oldu. Bunlardan bin 903’ü Irak uyruklu, 150’si Alman, 90’ı İran uyruklu, 58’i Azerbaycan uyruklu, 41’i Suudi Arabistan vatandaşı, 29’u ise Gürcistan vatandaşı ve diğer ülkelerden vatandaşlar.

En fazla Atakum tercih edildi
İlçeler bazında ise yabancı uyruklu vatandaşlar en fazla Atakum’u seçti. Buna göre Atakum’da bin 251 yabancı uyruklu vatandaş taşınmaz mülkiyet sahibi oldu. Bunlardan 953’ü Irak uyruklu, 83’ü İran uyruklu, 42’si Alman, 32’si ise Azerbaycan vatandaşı.
İlkadım’da ise bin 12 yabancı uyruklu vatandaştan 919 Irak uyruklu, 17 Azerbaycanlı, 13 Gürcistanlı ve 12 Alman taşınmaz mülkiyet sahibi oldu.
Canik’te de 82 yabancı yabancı uyruklu vatandaştan 25’i Irak uyruklu, 24 Alman vatandaşı, 16’sı ise Suudi Arabistan vatandaşı taşınmaz mülkiyet sahibi oldu.

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