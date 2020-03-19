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Samsung 150MP’lik bir sensör üzerinde çalışmaya başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.03.2020 09:57 | Son Güncelleme

İşte size çok taze bir söylenti. Akıllı telefonlar için ilk kez 108MP’lik görüntü sensörü geliştiren Samsung, 150 MP’lik yeni bir sensör üzerinde çalışıyor.

Samsung 150MP’lik bir sensör üzerinde çalışmaya başladı

MSPoweruser’da yer alan rapora göre sensör Xiaomi, Oppo ve Vivo tarafından talep edilmiş. Samsung daha önce Xiaomi için 108 MP’lik bir sensör geliştirdi. Bu yüzden 150MP’lik sensör talep edilmesi şaşırtıcı olmamalı.

SAMSUNG 108 MP'LİK SENSÖRÜ 150 MP'E ÇIKARTIYOR

Hatırlarsanız Samsung Galaxy S20 ve S20 Ultra’da da 108MP ISOCELL Bright HM1 sensörü yer alıyor. Bu sensör aynı Xiaomi’ye transfer edilen kamera sensörü ile aynı Nanocell teknolojiyi kullanıyor. Söylentiye göre Güney Koreli firma tarafından geliştirilen bu yeni sensör HM1’den biraz daha büyük ve 16MP son çekim kalitesine sahip olacak. Aslında Oppo, Vivo ve Xiaomi’nin 200MP çözünürlüğünde bir sensör talep ettiği konuşuluyor. Ancak gerek teknik yetersizlikler gerek üretim verimsizliği firmayı 150MP’lik sensöre inmeye mecbur kılmış.

Xiaomi’nin piyasaya sürülecek bu sensörü 2020 yılının sonuna doğru piyasaya süreceği telefonlarda kullanabileceği konuşulurken diğer iki teknoloji devinin 2021 yılını bekleyip Snapdragon 875 yonga setiyle birlikte servis edeceği söyleniyor. Samsung’un bu yeni sensörü kendi amiral gemisi telefonlarında kullanıp kullanmayacağı henüz bilgi dahilinde değil. Tüm bu konuşulanlar da zaten bir haber sitesine dayandırılıyor.

Kamera savaşlarının yaşandığı bu dönemde firmaların kamera sayılarını arttırmasının yanında kamera niteliklerini de arttırması kaçınılmaz bir gerçek. 2 olan kamera sayısı 4’e çıktı. Şimdi ise sensör boyutları artıyor. Piyasada sensör konusunda pazar payını Sony elinde bulunduruyor. Neredeyse piyasa sürülen telefonların %60’ında Sony sensörler yer alıyor. Bunun dışında Nokia için Zeıss lens üretirken. Güney Koreli firma yakın zamanda kendi sensörlerini üretmeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung kamera

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