Samsung 4 kameralı telefon üretecek

Telefonlarda kamera sayısı giderek artıyor. Özellikle Çinli üreticilerin desteklediği bu trend sayesinde 4 ve hatta 5 kameralı telefonlar üretilmeye başlandı. Genelde önde 2 ve arkada da 2 olmak üzere 4 kameları modellerin sayısı giderek artıyor. Bu trende Samsung da uyacak gibi görünüyor.

DÖRT KAMERALI SAMSUNG TELEFONLAR GELİYOR



Teknoloji ile ilgili sızıntı bilgilerle tanınan Ice Univerce hesabından yapılan bir sızıntı Samsung'un da bu furyaya dahil olacağının sinyallerini verdi. Hesaptan yapılan paylaşımda Camera Camera Camera Camera yazan kullanıcı yapılan yorumlara verdiği yanıtla ipucu da verdi. Buna göre bu 4 kamera S 10 ya da Galaxy F modelinde kullanılmayacak. Beklenti ise bu 4 kameralı modelin Galaxy A serisinin yeni versiyonlarında kullanılması.

Ancak bu bilgilerin tamamının spekülatif yorumlar olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bugüne kadar telefonlarının ön kamerasında dual teknolojisini kullanmayan Samsung'un da bu alanda bir adım atması makul görünüyor. Ancak bunun hangi modelde olacağı şimdilik belirsizliğini koruyan bir durum.

Kaynak: Teknoloji

