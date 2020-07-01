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Samsung 870 QVO tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.07.2020 14:07 | Son Güncelleme

Samsung Electronics, tüketicilere yönelik yüksek kapasiteli depolama alanında standartları yeniden belirleyecek dört seviyeli hücre (QLC) teknolojisine sahip ikinci nesil depolama aygıtı 870 QVO SATA SSD'yi tanıttı.

Samsung 870 QVO tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, geçmiş yıllarda kullanıcılar, üstün performans sağlayan SSD'ler ile daha fazla kapasiteye sahip HDD'ler arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyordu. Samsung’un 870 QVO SSD'si ise her iki özelliği de en iyi ve güvenilir şekilde sunabiliyor. Bu nedenle cihaz, hem performans ve değere öncelik veren bilgisayar kullanıcıları için hem de yüksek kapasiteye ihtiyaç duyan profesyonel kullanıcılar için en ideal seçim olarak öne çıkıyor.

YÜKSEK VERİ İŞLEME HIZLARI

870 QVO ürünü, geniş hacimli SLC ara belleği kullanarak performansını en yüksek seviyede tutmasını sağlayan sürücüdeki Akıllı TurboWrite teknolojisi ile 560 MB/s ve 530 MB/s'ye kadar sınıfının en iyisi sıralı okuma ve yazma hızı sunuyor. 860 QVO'ya kıyasla rastgele okuma hızında yüzde 13 daha yüksek performans sağlayan 870 QVO, farklı görevleri yerine getirmek, oyun oynamak ve internette gezinmek gibi bilgisayarla ilgili günlük ihtiyaçlar için ideal bir ürün.

Yenilenen Data Migration ve Magician 6 yazılımları, kullanıcıların SSD'lerini daha kolay bir şekilde iyileştirmelerini, yönetmelerini ve optimize etmelerini sağlarken, yenilikçi birçok geliştirilmiş ek özelliği de bir araya getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Depolama Birimi ve Ekran Çözümleri Kıdemli Müdürü Pınar Kaçar, "Samsung’un tüketicilere yönelik ilk QLC sürücüsü 860 QVO’yu 2018 yılında piyasaya sunduk. Bu ürünümüzün ardından, kapasitesini iki kat artırdığımız 8TB’lık ikinci nesil QVO SSD ürünümüzü kullanıcıların beğenisine sunuyoruz. Yeni ürünümüz 870 QVO, daha fazla tüketicinin SSD'nin performans avantajından HDD kapasitesinde yararlanmasına olanak tanıyacak." ifadelerini kullandı.

İŞTE SAMSUNG 870 QVO'NUN FİYATI

870 QVO sektör lideri kapasite ve performansa ek olarak, 2.880 yazılan terabayta (TBW) kadar olağanüstü dayanıklılık derecesine ya da üç yıllık sınırlı garantiye sahip. 1 TB, 2 TB, 4 TB ve 8 TB modelleriyle sunulan 870 QVO, 30 Haziran 2020'den itibaren 1 TB modeli perakende satış fiyatı olan 999 TL, 2 TB modeli 1.999 TL, 4 TB modeli 3.999 TL ve 8 TB modeli 7.219 TL olarak satışa sunulacak.

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