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Samsung 8K televizyonlar geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.08.2018 18:19 | Son Güncelleme

Teknoloji devi Samsung Almanya'da düzenlenen IFA 2018 teknoloji fuarında 8K çözünürlük sunan QLED teknolojisine sahip yeni nesil televizyonlarını duyurdu.

Samsung 8K televizyonlar geliyor!

Tüketici elektroniği konusunda en iddialı markalardan biri olan Samsung, 8K çözünürlük sunan yeni nesil televizyonlarını Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2018 etkinliğinde tanıttı.
Yeni dönem başlıyor: Samsung 8K televizyonlar geliyor

Samsung, IFA 2018 bünyesinde tanıtımını yaptığı 8K Yapay Zekâ Video Ölçekleme özelliğine sahip Q900R QLED 8K modelini duyurdu. 65", 75", 82" ve 85" olmak üzere dört ultra-büyük ekran boyutunda satışa sunulacak olan Samsung QLED 8K TV, sahip olduğu Gerçek 8K Çözünürlüklü Quantum Dot ekranı ve Q HDR 8K özellikleri 8K kalitesinde sunuyor.

Televizyonların panel çözünürlüğü 7680 x 4320. Bu da toplamda 33 milyon 177 bin 600 piksel yapıyor. Ortalama bir hesapla 8K televizyonların 4K televizyonlardan 8 kat daha net çözünürlük sunacağı anlamına geliyor. Ancak burada temel sorun yayın kalitesi ile ilgili. Şimdilik televizyon olarak 8K yayın yapan bir kanal bulunmuyor.

Gerçek 8K Çözünürlük özelliği, çoğu film stüdyosunun karşıladığı bir standart olan 4.000 nit parlaklık üretebiliyor. HDR10+ teknolojisine dayalı Q HDR 8K gerçekçi, canlı ve tam tamına yapımcının göstermeyi amaçladığı içeriği kullanıcıya aktaran mükemmel renkler sunuyor. Q900R'de bulunan ve Yapay Zekâyla geliştirilen özel bir teknoloji olan 8K Yapay Zekâ Video Ölçeklemesi, orijinal formattan tümüyle bağımsız olarak hem görüntü hem de ses kalitesini üstün 8K kalitesine çıkarmak için tasarlandı.
Samsung 8K televizyonların fiyatları

Yeni tanıtılan televizyonların fiyatları ile ilgili bil bilgi verilmedi. Ancak beklentiler en büyük ekranlı model için fiyatın 8 bin dolar civarında olacağı yönünde. Görünen o ki 8K televizyonlar başlangıçta cüzdanı sağlam kullanıcılara hitap edecek.

Kaynak: Teknolojioku

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Samsung Samsung 8K televizyonlar

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