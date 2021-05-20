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Samsung ABD’de çip fabrikası inşaatına başlayacak

20.05.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 17 milyar dolara mal olacağı tahmin edilen ABD çip fabrikasının 2024 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

Samsung ABD’de çip fabrikası inşaatına başlayacak

Samsung'un fabrikada gelişmiş bir 5 nanometre aşırı ultraviyole (EUV) litografi yonga oluşturma sürecini uygulamayı planladığı belirtiliyor. Şirket tarafından henüz onaylanmasa da, yeni tesisin Austin, Teksas’ta olması bekleniyor.

Daha önce Teksas eyalet yetkililerine sunulan belgeler, Samsung’un Austin’i 17 milyar dolarlık yeni bir çip fabrikası için seçeneklerden biri olarak gördüğünü gösterdi. Şirketin kendi tahminlerine göre, yaklaşık 1.800 işçi çalışacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Intel ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) gibi şirketlere yonga üretimini desteklemek için 50 milyar dolar teklif etti.

TSMC'DEN ON MİLYARCA DOLARLIK YATIRIM

Son zamanlarda, TSMC’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde, muhtemelen Arizona eyaletinde, son teknoloji çip fabrikaları kurmak için on milyarlarca dolar yatırım yapmayı planladığı da belirtildi. Yukarıda belirtildiği gibi, adımlar Joe Biden’ın üreticilerin üssünü ABD’ye kaydırmaya teşvik eden bir idari emir imzalamasından sonra geliyor.

Samsung, dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi ve ikinci en büyük teknolojik aletleri için gerekli materyallerin tedarikçisi konumunda. ABD, Teksas dışında, yaklaşan 17 milyar dolarlık dökümhane fabrikası için, Arizona ve New York dahil olmak üzere başka yerleri de düşünüyor.

TSMC ABD’ye çip fabrikası kuracakTSMC ABD’ye çip fabrikası kuracak

Şirketin Teksas, Austin’de zaten bir çip tesisine sahip olması dikkat çekici, ancak rakip şirketlerin kapasite genişletmeleri için ilerlemesinin ardından ek ABD yatırımı ihtiyacı ortaya çıktı. TSMC, kapasite artırımı için önümüzdeki üç yıl içinde 100 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

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Samsung
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