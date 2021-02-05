Samsung ABD'de 17 milyar dolar yatırımla çip fabrikası kurmayı planlıyor

Güney Koreli şirketin Texas eyalet yetkililerine gönderdiği bir evrakta bu fabrikanın 1,800 kişiye istihdam yaratacağı bilgisi yer aldı.

Belgelere göre teknoloji devi Samsung, Travis bölgesi ve Austin kentinden diğer vergi indirimlerine ek olarak 20 yıla yayılmış bir şekilde 805.5 milyon dolar vergi indirimi istedi.

Samsung yaptığı başvurularda Austin kenti seçilirse yılın ikinci çeyreğinde fabrikanın yapımına başlanacağını ve fabrikanın 2023 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete başlayacağını söyledi.

Evrakta, Samsung'un "Bu proje son derece rekabetçi bir proje. Samsung Kore ve ABD'nin Arizona ve New York'ta bulunan fabrikalarına ek olarak üretim yapmak için bir lokasyon arayışı içerisinde" dediği bilgisi yer aldı. Samsung'un lokasyon seçiminde işgücü ve çip ekosistemine erişimin yanı sıra piyasaya erişim faktörlerini de göz önünde bulundurduğu ifade edildi.

Samsung'un ABD'deki müşterileri arasında Tesla, Qualcomm ve Nvidia yer alıyor.

(Reuters)

