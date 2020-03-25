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Samsung açıkladı! İşte akıllı telefonları koronavirüsten temizlemenin yolu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.03.2020 13:05 | Son Güncelleme

Samsung, akıllı telefonları koronavirüs salgınından korumanın yollarını açıkladı. Samsung, akıllı telefonların koronavirüse karşı nasıl temizleneceğini adım adım anlattı. Peki akıllı telefonlar koronavirüsten nasıl temizlenir?

Samsung açıkladı! İşte akıllı telefonları koronavirüsten temizlemenin yolu

Koronavirüs bildiğiniz üzere bazı yüzeylerde çok uzun süreler dayanabiliyor. Dün uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da bunu acı bir şekilde doğruladı. Uzmanlar, koronavirüs salgınının önemli noktalarından biri olan Diamond Princess gemisinin tahliye edilmesinden 17 gün geçmesine rağmen, geminin bazı noktalarında hala koronavirüse dair izlerin bulunduğunu söyledi. Bu denli uzun süreli yaşayan bir virüs için en uygun ortamlardan biri de şüphesiz akıllı telefonlar. Zira, akıllı telefonlar günlük hayatta elimizden neredeyse düşmüyor. Ellerimizi egzama olacak kadar yıkarken, çoğu kez akıllı telefonumuzu temizlemeyi ihmal edebiliyoruz. Bu konudaki ihmallerin önüne geçebilmek adına Apple'ın ardından Samsung da akıllı telefonların koronavirüsten nasıl temizleneceğine dair bir bilgilendirme yayınladı.

BİRİNCİ ADIM: SAMSUNG'TAN KORONAVİRÜS İÇİN HAZIRLIK

Samsung'un koronavirüs temizleme önerileri adım adım ilerliyor. İlk adım, akıllı telefonunuzu kapatarak başlıyor. Zira, temizleme sırasında dokunmatik ekrana uygulanacak baskılar hiç olmadık yerde hiç olmadık kişileri aramanıza veya hiç olmadık kişilere mesaj atmanıza neden olabilir. Bu yüzden akıllı telefonunuzu kapatmanız şart.

İKİNCİ ADIM: ÖN TEMİZLEME

İkinci adım ön temizleme kısmını oluşturuyor. Bu aşamada Samsung telefonunuzun dış yüzeyini yumuşak ancak herhangi bir toz veya tüy bırakmayan bir bez ile silmeniz tavsiye ediyor. Burada bizim size önerimiz, mikrofiber özellikli bir bez kullanmanızdan yana olacaktır.

ÜÇÜNCÜ ADIM: TEMİZLEME VE KAPANIŞ

Üçüncü adımda ise devreye hipoklorik asit bazlı (50-80 ppm) veya alkol bazlı (%70'den fazla etanol içeren veya izopropil alkol ile formüle edilmiş) ürünler giriyor. Samsung bu tarz ürünlerin sıkıldığı temizleme bezleri ile telefonunuzun önünü ve arkasını hafifçe silmenizi tavsiye ediyor. Fakat buradaki 'hafifçe' kısmı oldukça önemli. Zira, çok fazla baskı yaparsanız telefonunuza zarar verme ihtimaliniz bulunuyor. Şirket ayrıca sıvı temizleme solüsyonlarının telefona direkt olarak uygulanmasına asla izin vermiyor. Çünkü bu sıvılar, tıpkı su gibi telefonların ana kartlarına ulaşarak onların bozulmasına sebep olabilir. Hele ki telefonunuzun suya ve toza karşı herhangi bir suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası yoksa direkt sıvı teması, telefonunuzun için de direkt ölüm demek.

SAMSUNG'DAN KORONAVİRÜSE KARŞI SON RİCA

Samsung'un son tavsiyesi ise ellerinizi en az 20 saniye boyunca yıkamanız, ondan sonra akıllı telefonunuzu elinize almanız yönünde. Zira biliyorsunuz ki uzmanlar da ellerin en az 20 saniye boyunca güzelce yıkanmasını istiyor. Samsung da uzmanları dinliyor ve hem kendi sağlığınız hem de akıllı telefonunuzun temizliği için bu tavsiyelere uymanızı rica ediyor. Unutmadan hatırlatalım; Samsung'un temizleme yönergeleri sadece cam, seramik ve metal yüzeyleri için geçerli. Plastik, kauçuk veya deri gibi yüzeylere bu temizleme yönergesini uygularsanız kötü sonuçlar ile karşılaşabilirsiniz.

Samsung koronavirüs

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