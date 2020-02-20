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Samsung açıkladı! İşte gizemli bildirimin nedeni

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.02.2020 16:21 | Son Güncelleme

Samsung Mobil Cihazımı Bul üzerinden dünya çapındaki tüm Galaxy akıllı telefonlara yollanan ''1'' yazılı bildirim hakkında açıklama yaptı. Samsung İngiltere resmi Twitter hesabı, açıklamasında şakadan değil bir hatadan dolayı gönderildiğini duyurdu.

Samsung açıkladı! İşte gizemli bildirimin nedeni

Samsung'un dünya çapındaki tüm Galaxy model akıllı telefon modellerine 1 yazılı bildirim gönderdiğini söylemiştik. Bildirimi gören kullanıcıların, Samsung'un söz konusu ilginç bildirimi neden yolladığına dair herhangi bir fikri yoktu. Fakat tahminler, Samsung'un Mobil Cihazımı Bul uygulamasında çalışmalar yaparken bir hata sonucu böyle bir bildirim göndermiş olması yönündeydi. Nitekim tahminler doğru çıktı.

SAMSUNG 1 BİLDİRİMİ İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Samsung İngiltere Resmi Twitter hesabı, Samsung kullanıcıları telaşlandıran bildirimin test sırasında yanlışlıkla yollandığını duyuran bir tweet paylaştı. Samsung'un ilk resmi açıklaması anlamı taşıyan bu tweet'te yetkililer, yaşanan bildirim krizinden dolayı kullanıcılarından özür diledi ve bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için çalışacaklarını açıkladı.

Samsung UK Twitter

SAMSUNG GALAXY KULLANICILARI RAHATLADI

Mobil Cihazımı Bul uygulaması iPhone'lardaki iPhone'umu Bul ile benzer özellikte bir uygulama. Böylece Samsung Galaxy kullanıcıları bu uygulama aracılığıyla kaybolan veya çalınan akıllı telefonlarını kolayca kilitleyebiliyorlar ve verilerinin üçüncül kişilere ulaşmasını engelleyebiliyorlar. Böylesine önemli bir uygulamadan, bu tür bir bildirim gelince kullanıcılar haliyle cihazlarına birilerinin izinsiz erişebildiğini düşünüp telaşa kapıldı. Bazı kullanıcılar telefonlarını sıfırlayıp tüm şifrelerini değiştirdiğini dahi iddia etti. Fakat, Samsung'un bu açıklaması ile birlikte kullanıcılar rahat bir nefes aldı.

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