Samsung akıllı cihazlar “Android Enterprise Recommended” programına dahil oluyor

Samsung Electronics tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsung’un bu programa dahil olmasıyla birlikte, Samsung cihazlarının Google tarafından işletmelere tavsiye edilen yazılım ve donanım gereksinimlerini karşıladığı belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil İletişim İşi Küresel Mobil B2B Ekibi Başkan Yardımcısı KC Choi, "kurumsal müşterilerimizin, işletmelerini dijital çağa ayak uyduracak şekilde modernleştirmelerini destekliyoruz. Android Enterprise Recommended programına katılarak kurumsal müşterilerimizin, Google’ın güvenlik, üretkenlik ve esneklik standartlarını karşılamalarını ve hatta bu standartların ötesine geçerek, çalışanlarını koruyan, etkileşimde kalmalarını sağlayan ve operasyonel verimliliği artıran bir mobil deneyim oluşturmalarını kolaylaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Google Android Enterprise Genel Müdürü David Still, “Samsung’un programa katılımı, Google müşterilerinin üst düzey güvenlik, verimlilik ve üretkenlik sunan cihazlara erişmesini sağlıyor; gelecekte de Samsung ile birlikte daha fazlasını yapmayı umut ediyoruz.” açıklamasında bulundu.