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Samsung akıllı cihazlar “Android Enterprise Recommended” programına dahil oluyor

18.11.2020 11:17 | Son Güncelleme:
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Samsung akıllı cihazlar “Android Enterprise Recommended” programına dahil oluyor

Samsung, Google ile sürdürdüğü ortaklık kapsamında, “Android Enterprise Recommended” programına dahil olacağını duyurdu.

Samsung Electronics tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsung’un bu programa dahil olmasıyla birlikte, Samsung cihazlarının Google tarafından işletmelere tavsiye edilen yazılım ve donanım gereksinimlerini karşıladığı belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil İletişim İşi Küresel Mobil B2B Ekibi Başkan Yardımcısı KC Choi, "kurumsal müşterilerimizin, işletmelerini dijital çağa ayak uyduracak şekilde modernleştirmelerini destekliyoruz. Android Enterprise Recommended programına katılarak kurumsal müşterilerimizin, Google’ın güvenlik, üretkenlik ve esneklik standartlarını karşılamalarını ve hatta bu standartların ötesine geçerek, çalışanlarını koruyan, etkileşimde kalmalarını sağlayan ve operasyonel verimliliği artıran bir mobil deneyim oluşturmalarını kolaylaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Google Android Enterprise Genel Müdürü David Still, “Samsung’un programa katılımı, Google müşterilerinin üst düzey güvenlik, verimlilik ve üretkenlik sunan cihazlara erişmesini sağlıyor; gelecekte de Samsung ile birlikte daha fazlasını yapmayı umut ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

İŞTE ANDROİD ENTERPRİSE RECOMMENDED PROGRAMINA GİRECEK SAMSUNG CİHAZLARI

Galaxy S20, Galaxy Note20, Galaxy Tab S7, S7 + gibi Android 11 ve üst sürümlerine sahip Galaxy cihazları ve XCover Pro'yu içeren dayanıklı cihazlar, Android Enterprise Recommended programının bir parçası haline gelecek.

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İki şirket, yaklaşık on yıl önce güçlerini birleştirmişti.

AA

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