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Samsung akıllı gözlük konusunda hayli iddialı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.08.2020 12:16 | Son Güncelleme

Samsung’un üzerinde çalıştığı akıllı gözlüğün tasarımı sızdırıldı. İşte Samsung akıllı gözlük ile ilgili son gelişmeler.

Samsung akıllı gözlük konusunda hayli iddialı

Son yıllarda giyilebilir teknoloji ürünleri alanında önemli atılımlar gerçekleşti. Nitekim akıllı saatler bu alandaki en büyük pazar oldu. Muhtemelen ilerleyen yıllarda hayatımıza girecek olan akıllı gözlükler de en az akıllı saatler kadar dikkat çekecektir. Lakin bu konuda şimdiye kadar somut bir gelişme bulunmuyor.

Bir dönem Google akıllı gözlükler üzerine çok önemli adımlar atmıştı. Lakin bu adımların devamı gelmedi. Şimdi ise Apple’ın akıllı gözlük tarafında ciddi girişimleri bulunuyor. Fakat Apple da hala somut adımlar atabilmiş değil.

KARŞINIZDA SAMSUNG'UN AKILLI GÖZLÜĞÜ

Geçtiğimiz gün sızdırılan bir patent görseline göre Samsung da akıllı gözlük pazarıyla ciddi şekilde ilgilenen şirketler arasında bulunuyor. Dilerseniz Güney Koreli şirketin sızdırılan akıllı gözlük patentine aşağıdan göz atabilirsiniz.

samsung-akıllı-gözlük

Görselde de göründüğü üzere ciddi anlamda Sportif bir tasarım söz konusu. Elbette söz konusu akıllı gözlük olduğunda tasarımdan ziyade bu ürünün işlevi bizler için önem arz ediyor.

Şimdilik Samsung’dan akıllı gözlüklerle ilişkili bir açıklama gelmiş değil. Lakin Güney Koreli teknoloji devi önümüzdeki yıl gerçekleştireceği etkinlikte ilk akıllı gözlüğünü tanıtabilir.

Eğer akıllı gözlükler de akıllı saatler gibi makul fiyatlara satılırsa geniş kitlelere ulaşabilir. Aksi takdirde katlanan ekranlı telefonlar gibi sınırlı bir müşteri sayısına sahip olurlar.

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