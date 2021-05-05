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Samsung akıllı saatlerin güvenlik düzeylerini artırıyor

05.05.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy Watch Active 2 ve Galaxy Watch 3 bazı güncellemeler ile geldi. Bu güncellemelerin önemli ölçüde sistem iyileştirmesi sağlaması bekleniyor. Hadi gelin konu ile ilgili tüm detaylara birlikte bakalım.

Samsung akıllı saatlerin güvenlik düzeylerini artırıyor

Akıllı saat teknolojisinde önemli bir ilerleme kaydedilmesini sağlayan Samsung Galaxy Watch Active 2 ve Galaxy Watch 3 hakkında yeni bazı detaylar ortaya çıktı. Bu cihazlar kullanıcıların günlük hayatını önemli ölçüde düzenliyordu. Ayrıca Samsung akıllı telefonlar ile uyumlu çalışabiliyordu.

Akıllı saat teknolojisinde Samsung büyük ölçüde Apple ile rekabet ediyor. Hiç şüphesiz bu sektörün devi Apple ve onunla mücadele etmek kolay değil. Samsung ise bu alanda kendisini güvenlik ile kanıtlamaya çalışıyor.

Bilgisayar korsanlarının genellikle bilgisayar veya akıllı telefon sistemlerini ele geçirdiğini duymuşsunuzdur. Çok az hacker akıllı saatlere saldırıda bulunuyor. Fakat son dönemlerde akıllı saatler üzerinden cep telefonlarına saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

AKILLI SAATLERE GÜVENLİK YAMALARI GELDİ

Samsung böyle bir sorun yaşamamak için bazı güvenlik yamalarına yer verdi. Watch Active 2 güncellemesi R820XXU1DUD1 yapı numarasıyla Watch 3 ise donanım yazılımı R840XXU1BUD2 sürümü ile kullanıcıları selamladı. Böylece her iki cihazın da güvenlik düzeyleri önemli ölçüde gelişti.

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Samsung tarafından getirilen bu yeni güncelleme sistem güvenilirliğini önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca WiFi ve mesajlaşma uygulaması kararlılığı bir miktar daha iyileştirildi. Peki siz Samsung güvenlik protokolleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Samsung
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