HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung akıllı telefon teslimatında yenilikçi bir imaj oluşturacak

Samsung akıllı telefon teslimatında yenilikçi bir imaj oluşturacak

29.03.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni geliştirilen bir projeye göre Samsung akıllı telefonlar drone ile teslim edilecek. Peki gerçekten de böyle bir sistem kurmak mümkün mü? İşte merak edilen tüm detaylar.

Samsung akıllı telefon teslimatında yenilikçi bir imaj oluşturacak

Samsung akıllı telefonlar drone teslimatına aslında son derece uygun. Kargo problemleri tüm şirketler için can sıkıcı olabiliyor. Akıllı telefon ve diğer ürünler ne yazık ki teslimat sorunları nedeniyle ilgili yerlere ulaşamıyor. Ayrıca ulaşım sağlansa bile genellikle çok geç olabiliyor. Böyle bir problem Samsung başta olmak üzere hiçbir şirketin hoşuna gitmiyor.

Apple ve Xiaomi gibi firmalar henüz teslimat konusunda yeterli inovasyon kullanamıyor. Samsung ise bu konuda birkaç adım daha önde olmak istiyor. İşte tam da bu nedenle yeni bir sistem geliştirildi. Bu sisteme göre Samsung Galaxy akıllı telefonlar hava yolu kullanılarak teslim edilecek.

drones-768x432

3 DAKİKADA TESLİM EDECEK

Şirket tarafından verilecek drone hizmeti 50 ila 80 metre yükseklikte uçabilen modeller ile gerçekleşecek. Ürünü internet üzerinden satın aldıktan sonra yaklaşık olarak 3 dakika içerisinde eve teslim edilecek. Böylece ürünün seçildiği zaman ile eve ulaştığı vakit arasında çok az bir süre olacak.

İnternetten beğendiğiniz ürünün sadece birkaç dakika içerisinde evinizde olması oldukça cazip. Samsung şirketinin bunu ilk olarak sadece birkaç ülkede deneyeceği ifade ediliyor. Ancak zamanla dünyanın her yerine böyle bir hizmet taşınacak. Bu sayede cihazlara ulaşma süresi oldukça kısalacak.

Samsung tarafından geliştirilen bu yeni sistem daha şimdiden olumlu notlar almaya başladı. Peki sizce bu yeni teslimat şekli şirketi öne geçirebilecek mi?

Huawei FreeBuds 4i inceleme: Ses kalitesi nasıl?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti
Samsung podcast bölümü eklediSamsung podcast bölümü ekledi
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Moto G 5G Plus, Android 11 ailesine katılıyor

Moto G 5G Plus, Android 11 ailesine katılıyor

'Sağlamlaştırılmış' Apple Watch neler sunacak?

Apple'ın 'sağlam' modeli neler sunacak?

Oppo A74 4G göründü

Oppo A74 4G göründü

Samsung podcast bölümü ekledi

Samsung podcast bölümü ekledi

Oppo Find X3 Pro, Red Dot Ürün Tasarım Ödülü kazandı

Oppo Find X3 Pro, Red Dot Ürün Tasarım Ödülü kazandı

Xiaomi merakla beklenen yeni Mix modeli için tarih verdi

Xiaomi merakla beklenen yeni Mix modeli için tarih verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.