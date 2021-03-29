Samsung akıllı telefon teslimatında yenilikçi bir imaj oluşturacak

Samsung akıllı telefonlar drone teslimatına aslında son derece uygun. Kargo problemleri tüm şirketler için can sıkıcı olabiliyor. Akıllı telefon ve diğer ürünler ne yazık ki teslimat sorunları nedeniyle ilgili yerlere ulaşamıyor. Ayrıca ulaşım sağlansa bile genellikle çok geç olabiliyor. Böyle bir problem Samsung başta olmak üzere hiçbir şirketin hoşuna gitmiyor.

Apple ve Xiaomi gibi firmalar henüz teslimat konusunda yeterli inovasyon kullanamıyor. Samsung ise bu konuda birkaç adım daha önde olmak istiyor. İşte tam da bu nedenle yeni bir sistem geliştirildi. Bu sisteme göre Samsung Galaxy akıllı telefonlar hava yolu kullanılarak teslim edilecek.

3 DAKİKADA TESLİM EDECEK

Şirket tarafından verilecek drone hizmeti 50 ila 80 metre yükseklikte uçabilen modeller ile gerçekleşecek. Ürünü internet üzerinden satın aldıktan sonra yaklaşık olarak 3 dakika içerisinde eve teslim edilecek. Böylece ürünün seçildiği zaman ile eve ulaştığı vakit arasında çok az bir süre olacak.

İnternetten beğendiğiniz ürünün sadece birkaç dakika içerisinde evinizde olması oldukça cazip. Samsung şirketinin bunu ilk olarak sadece birkaç ülkede deneyeceği ifade ediliyor. Ancak zamanla dünyanın her yerine böyle bir hizmet taşınacak. Bu sayede cihazlara ulaşma süresi oldukça kısalacak.

Samsung tarafından geliştirilen bu yeni sistem daha şimdiden olumlu notlar almaya başladı. Peki sizce bu yeni teslimat şekli şirketi öne geçirebilecek mi?

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