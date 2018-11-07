Samsung Android 9.0 Pie için düğmeye bastı!

Samsung geç de olsa en son Android sürümü olan Android 9.0 Pie için düğmeye bastığını açıkladı. 2018 yılı bitmeden Android 9.0 Pie güncellemesinin Beta testlerine başlayan Samsung, bu sürümü ilk olarak yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S9 ve Galaxy S9+ üzerinde test edecek.

Samsung Experience 10 arayüzü ile gelecek olan Android 9.0 Pie güncellemesinin testleri ilk etapta; Amerika, İngiltere ve Güney Kore’de başlayacak. Android 9.0 Pie ile gelen yeni API ve özelliklerin yanında Galaxy S9 modellerine dark mode yani siyah tema opsiyonu da eklenecek.

7-8 Kasım 2018 tarihileri arasında düzenlenecek olan Samsung Developers Conference 2018 etkinliğinde duyurulacağı kesinleşen Android 9.0 Pie Beta testinin, ülkemizde geçerli olmayacağını belirtelim.

Android 9.0 Pie sürümünün testlerinin bitmesi 2019’un ilk çeyreğini bulacaktır. Güncellemenin kademe kademe dağıtıldığını düşünürsek; Galaxy S9 için Android 9.0 Pie güncellemesinin 2019’un Mart veya Nisan aylarında sunulacağını söyleyebiliriz.

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