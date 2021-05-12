Samsung Apple'a bir kez daha rakip olabilir!

Apple’ın bir süre önce satışa sunduğu M1 yongalı MacBook modelleri tahminlerin çok ötesinde bir satış başarısına imza attı. Apple’ın bu hamlesi telefonlar için üretilen yongaların pekala bilgisayarlarda da işlevsel bir şekilde çalıştığını ispatlamış oldu.

Apple’ın ardından Samsung da ilk ARM tabanlı dizüstü bilgisayarı Galaxy Book Go’yu satışa sundu. Fakat Güney Koreli şirket bu PC’de kendi üretimi olan Exynos yongaları yerine Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 7c yongasını tercih etmişti.

ARM TABANLI BİLGİSAYAR MODASINA SAMSUNG DA UYACAK

Sızdırılan bilgilere göre Samsung bir sonraki ARM tabanlı dizüstü bilgisayarda kendi ürettiği yonga setlerini kullanmak istiyor. Bunun için Exynos 2200’i geliştiren Samsung, GPU tarafında da AMD Radeon’dan destek alacak. Böylece yeni Galaxy Book modeli normal PC kalitesinde grafiklere sahip olacak.

Şimdilik Samsung imzası taşıyacak olan Exynos’un nasıl bir performansa imza atacağı merak konusu. Exynos 2200 yongasının teknik donanım bakımından Snapdragon 8cx Gen 2 ile rakip olacağı söyleniyor. Hatırlanacağı üzere bu yonga Eylül ayında kullanıma sunulmuştu. Aynı dönemde Apple M1 çiplerini de kullanıma sundu. Şimdi merak edilen unsur, Exynos yongalarının PC tarafında istikrarlı bir performans sunup sunmayacağı. Bunu da zaman gösterecek.

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