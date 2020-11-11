Samsung Apple’ı geçti

2020’nin 3. çeyreğine ilişkin mali tablolar açıklandı. Yapılan açıklamalara göre ABD pazarında önemli bir sürpriz yaşandı. Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung’un Apple’ı kendi evinde yani ABD’de geçtiği belirtildi.

NEDENİ İPHONE 12 OLABİLİR

Bilindiği üzere Apple 3. çeyrekte yeni iPhone modellerine yoğunlaşmıştı. Muhtemelen Apple almayı düşünenler de yeni gelecek olan iPhone modellerini beklemiş olabilirler.

Hatırlanacağı üzere Apple yeni iPhone modellerini geçtiğimiz ay yani ekim ayında tanıtmıştı. Dolayısıyla ABD’deki kullanıcılar normal LTE destekli bir iPhone yerine 5G destekli yeni bir iPhone almayı beklemiş olabilirler. Burada önemli olan nokta Apple’ın müşteri sadakati diyebiliriz.

Tabi ki 2020 son çeyreğinde işler biraz daha değişecektir. Çünkü yeni iPhone modellerinin satışa sunulmasıyla birlikte Apple tekrardan kaybettiği liderlik koltuğunu geri alacaktır.

Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. iPhone 12 modellerinin Türkiye’deki satış fiyatları hala açıklanmış değil. Fakat sızdırılan bilgilere göre iPhone 12 mini fiyatı 9.999 TL’den başlayacak. En üst seviye iPhone modelinin fiyatı ise yaklaşık olarak 17.000 TL civarında olacak. Tabi bu noktada fiyatların sızıntı olduğunun altını çizmek.