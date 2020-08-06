Samsung başka pazarlara geçecek

SAMSUNG ÜRETİMİNİ ÇİN'DEN ÇEKİYOR

Samsung Çin planı doğrultusunda; faaliyet gösteren son bilgisayar fabrikasındaki üretimler de Cumartesi günü durdurulacak. Şirketin Suzhou fabrikasını kapatmasının ardından, AR-GE departmanı dışında kalan 1700 çalışanın yarısı şu an çalışma yapmıyor ve işsizlik problemi ile karşı karşıya. Bu durum Samsung ve Çin ile ilgili daha farklı bir politikanın üretilmesini sağlayabilir.

Samsung sözcüsü tarafından yapılan açıklama, “Çin, Samsung için önemli bir pazar olmaya devam edecek ve Çinli tüketiciler için üstün ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.” şeklindeydi. Ülkedeki son akıllı telefon fabrikasının faaliyetleri geçen yıl sona ermişti.

Samsung şirketi tarafından son dönemlerde oldukça farklı bir yol haritası izleniyor. Buna göre tüm cihaz üretim operasyonları başka ülkelere kaydırılıyor. Şu anda Samsung’un Çin’deki pazar payı yaklaşık olarak %1 civarında. Bu durum Çin’den ayrılışın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Endonezya, Kore, Hindistan, Brezilya, Vietnam gibi ülkelerde; Samsung tesisleri yer alıyor. Bu tesisler, önemli bir üretim sağlıyor. Daha önceden Apple ve diğer bazı kuruluşlar da fabrikalarını taşıma kararı almıştı. Samsung bunu ciddi ölçüde tetikledi. Sizce Samsung şirketi üretim konusunda nasıl bir strateji izleyebilir?

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