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Samsung beyaz eşyalar, kulaklık ve elektrik süpürgesi hediyeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 11:35 | Son Güncelleme

Samsung beyaz eşyalar, kulaklık ve elektrik süpürgesi hediyeli

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, temmuz ayı boyunca Samsung marka beyaz eşya satın alan tüketicilere Galaxy Buds Kulaklık ya da belirli model elektrik süpürgesine ücretsiz sahip olma fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics Türkiye, tüketicilerine özel kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Beyaz eşya kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen kampanya dahilinde, Samsung mağazalarından ve "shop.samsung.com/tr/" web sitesi üzerinden 31 Temmuz'a kadar satın alınan seçili beyaz eşyalar, Galaxy Buds Kulaklık veya belirli model elektrikli süpürge hediyeli olacak.

Kampanya hakkında detaylara "444 77 11" Samsung Çağrı Merkezi ve resmi internet sitesinden ulaşabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung

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