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Samsung Büyük TV Günleri'nin 4'üncüsü başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 11:31 | Son Güncelleme

Tüketiciler, Samsung Büyük TV Günleri'nde sunulan ve stoklarla sınırlı olan fırsatlardan 18 Kasım'a kadar yararlanabilecek

İSTANBUL (AA) - Tüketiciler, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Samsung Büyük TV Günleri'nde sunulan ve stoklarla sınırlı olan fırsatlardan 18 Kasım'a kadar yararlanabilecek.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, kurdaki dalgalanmalar, kredi kartına taksitin 3 ile sınırlanması gibi sebeplerden ötürü zorlaşan ödeme koşullarına karşın Samsung Electronics Türkiye, TV’lere tüketicilerin daha uygun ödeme koşullarıyla sahip olabilmesi için ING Bank ile iş birliği gerçekleştirdi.

Kampanya kapsamında, anlaşmalı Samsung mağazalarında tüketici kredisine başvuranlar, satın almak istedikleri 55 inç ve üstü TV'leri, peşin fiyatına 8 taksit ile satın alabilecek.

26 Ekim-18 Kasım'da Samsung satış noktalarına gelen ziyaretçiler, büyük ekran Samsung TV'lere küçük ödemelerle sahip olabilecek.

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