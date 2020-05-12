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Samsung, çentiği daha efektif kullandırtacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.05.2020 11:56 | Son Güncelleme

Samsung, Ağustos ayında karşımıza Galaxy Note 20 ailesi ile çıkacak. Galaxy S20 ailesinin gelişmiş versiyonu olacak olan bu modeller, S-Pen‘i ve daha gelişmiş kamerası ile dikkat çekecek.

Samsung, çentiği daha efektif kullandırtacak

Bugün ise Samsung’un aldığı patent ile Note 20’nin çentik konusunda nasıl bir deneyim sunacağı ortaya çıktı.

GALAXY NOTE 20'NİN ÇENTİĞİ HEPSİNDEN FARKLI OLACAK

Alınan patent ile Note 20’nin ön kameranın yer aldığı çentik daha efektif bir şekilde kullanılabilecek. Ön kameranın yer aldığı çentik bölümüne bildirim çubuğu eklenebilecek. Ayrıca batarya gösterimi de bu bölümünden yapılabilecek. One UI 2.1 arayüzünü daha da geliştirecek olan Samsung, muhtemelen bu özelliği Galaxy S20 ailesine de sunacak.

Note 20‘nin iki üç farklı sürüm ile karşımıza çıkacağını düşünüyoruz. Bunlar yine düz, Plus ve Ultra olarak konumlandırılacak. Düz ve Plus modelde tek ön kamera yer alırken, Plus modelinde çift ön kamera kullanılacak. S20 Ultra’da olduğu gibi Note 20 Ultra’da da 108 Megapiksellik arka kamera yer alacak.

Gücünü Exynos 990 / Snapdragon 865 Plus yonga seti ve 8 GB / 12 GB RAM‘den alması beklenen bu Note 20 ailesinde S-Pen konusunda da iyileştirmeler yapılacak. Apple Pencil’a yakın bir deneyim sunması beklenen yeni S-Pen’in şimdilik özellikleri bilinmiyor.

999 dolar ila 1.299 dolar arasında fiyatlandırma uygulayacak olan Samsung, muhtemelen yine S20 ailesinde olduğu gibi satış rakamlarında umduğunu bulamayacak. Son olarak S20 ailesinde yapılan kamera hatalarının bu modelde yapılmayacağını düşündüğümüzü belirtelim.

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