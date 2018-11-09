Samsung çentik tasarıma geçiş yapacak!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, diğer firmaların uyduğu çentik modasına geçiş yapmamış aksine etkinliktelerinde çentikli ekranı hep eleştirmişti. Ancak modanın yaygınlaşması ve kabul görmesi teknoloji devine geri adım attırdı. Katlanabilir ilk telefonu tanıtan Samsung, ilerleyen yıllardaki planlarını da açıkladı.

Samsung’un planları arasında çentik bulunuyor. Infinity ekran tasarımını yıllar içerisinde geliştirecek olan Samsung; Infinity-U, Infinity-V, Infinity-O ve New Infinity adını verdiği tasarımları deneyecek. İlk üç Infinity ekran tasarımında iPhone Xs’e göre çok daha küçük çentik yer alacak.

2020 ve sonrasında tanıtılacak olan Galaxy modelleri New Infinity tasarımı ile gelecek. Bu tasarım Çinli firmaların yaptığı gibi komple ekrandan oluşacak. Yani kamera çıkıntısı ön bölümde yer almayacak. Muhtemelen Samsung, ön kamerayı kızaklı bir yapıya entegre edecek.

Reklam filmlerinde iPhone X’daki çentiği eleştiren Samsung’un neden geri adım attığı henüz bilinmiyor. New Infinity tasarımın çok güzel göründüğünü ancak bu tasarıma geçişte Samsung’un tükürdüğünü yalaması pek hoş olmadı.

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