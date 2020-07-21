Samsung CEO'su Tae-Moon Roh'dan Galaxy Unpacked öncesi alışılmadık açıklama!

Samsung artık Galaxy Unpacked etkinliği için hazır. Samsung'un etkinlikte Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra'yı tanıtması artık kesin. Bunun yanında geride bıraktığımız gün ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, Galaxy Z Fold 2 adındaki katlanabilir akıllı telefonunu da bu etkinlikte sahneye çıkaracak. Peki hepsi bu kadar mı? Samsung Mobile CEO'su Tae-Moon Roh'a göre hayır!

SAMSUNG CEO'SU TANITILACAK CİHAZ SAYISINI AÇIKLADI

Samsung Mobile CEO'su Tae-Moon Roh, Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği için bir açıklamada bulundu. Ünlü CEO, yaptığı açıklamada Samsung'un 5G cihazlara odaklanmaya devam edeceğini söyledi. Samsung'un AR-GE yatırımlarının gözden geçirildiğini dile getiren Roh, Galaxy Unpacked etkinliğinde ise Samsung'un beş yeni cihaz tanıtacağını duyurdu.

GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİNDE NELER TANITILACAK?

Samsung'un etkinlikte Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve Samsung Galaxy Z Fold 2'yi tanıtacağını biliyoruz. Böylece geriye 2 cihaz kalıyor. Bu iki cihazın ise Samsung Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 2 ve Samsung Galaxy Buds Live üçlüsünden ikisinin olması muhtemel. Ancak etkinlikte geriye kalan üç cihazın üçünün de tanıtılması bekleniyor.

