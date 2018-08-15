Samsung, Çin pazarından vazgeçiyor

Bildiğiniz gibi Çin’in akıllı telefon pazarındaki önemi son yıllarda bir hayli arttı. Ancak bununla birlikte Çinli telefon üreticileri de yükselişe geçti. Huawei, Xiaomi, vivo ve Oppo gibi Çinli telefon üreticilerinin yükselişi, daha önce Çin’de lider konumunda olan Samsung’u kötü etkiledi.
Son dönemde Çin’deki akıllı telefon satışları hızla düşen Güney Koreli teknoloji devi, artık yavaş yavaş bu pazardan çekilmeye başladı. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre şirket, Çin’deki iki fabrikasından birini kapatma kararı aldı. Büyüme hızındaki yavaşlama ve bu pazarda zorluklarla karşılaşılmasının bu kararın alınmasına neden olduğu söyleniyor.
Reuters’un paylaştığı verilere göre bundan beş yıl önce Çin’deki pazar payı yüzde 20 olan Güney Koreli teknoloji devinin payı günümüzde yüzde 1’e kadar düşmüş durumda.
Çin’deki kapatılan telefon fabrikasından oluşan boşluğu şirketin Vietnam ve Hindistan’daki fabrikaları karşılayacak. Hindistan’da etkinliğini arttırmak isteyen şirket, kısa süre önce buradaki üretim tesislerine bir yenisini daha eklemişti.
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