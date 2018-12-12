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Samsung çuvallamaya devam ediyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.12.2018 10:07 | Son Güncelleme

Samsung bu sefer yeni bir ürünü ile değil sahte ürünler üreten bir firma ile işbirliği yaparak gündeme geldi. Güney Koreli firma resmi olarak sahte ürünler üreten Supreme firması ile işbirliği yaptığını açıkladı. Peki, bu olayın perde arkası ne?

Samsung çuvallamaya devam ediyor!

Samsung son 1 ay içerinde firma itibarını maalesef ki çok kötü zedeledi. Önce iPhone ile resmi Samsung hesaplarından atılan Tweet’ler, daha sonra bir telefonunun kamera özelliğini öne çıkarmak için DSLR makine ile çekilmiş fotoğrafı telefon ile çekilmiş gibi göstermek derken bugün bunlara bir yenisi daha eklendi.

Samsung, düzenlemiş olduğu etkinlikte Supreme firması ile işbirliği yaptığını duyurdu. Evet bunda ne var diyebilirsiniz. Giysi, ayakkabı ve aksesuar üreten Supreme firması ile işbirliği yapılmasının nesi garip?

Dünya üzerinde iki tane Supreme firması yer alıyor. Bunlardan ilki ve resmi olanı Supreme New York diğeri ise Supreme Italia. İşte dananın kuyruğu tam da burada kopuyor.

Supreme Italia firması İtalya’daki yasaların açığından faydalanarak bire bir Supreme NY firmasını kopyalıyor. Yani yasal olarak sahte ürünler üretiyor. Yasal ve sahte. Ne kadar da garip bir durum doğrusu.

Samsung, Supreme ile işbirliği yaparak bir takım aksesuarları Çin’de satacağını belirtiyor. Ancak Supreme New York Çin’de satış yapamıyor. Bu yüzden Güney Koreli firma Supreme Italia ile anlaşma yaptıklarını belirtiyor. Yani yasal ama sahte üreten kuruluş ile.

Bu bilgi bizzat Güney Koreli teknoloji devinin Çin’deki dijital pazarlama müdürü Leo Lau tarafından da doğrulandı. Dış basında bu denli büyük bir firmanın açıkları kullanarak yasal olarak sahte ürün üreten Supreme Italia ile anlaşması çok tepki aldı. Umarız bu büyük bir yanlıştan tez zamanda vazgeçilir.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung supreme teknoloji

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